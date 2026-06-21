Эквадор - Кюрасао 0:0: обзор матча и результат игры 21.06.2026

В матче 2‑го тура группового этапа встретились сборные Эквадора и Кюрасао, которые за 90 минут так и не смогли отметиться голом, хотя номинальные хозяева поля были очень близки к этому.

Со стартового свистка эквадорцы владели мячом и большую часть матча провели в атаках. Они контролировали игру, регулярно создавали моменты и нанесли десятки ударов по воротам.

Тем временем Кюрасао практически весь матч оборонялось, изредка отвечая контратаками, но сумело выдержать давление фаворита.Добавим, что ключевым фактором нулевой ничьей стал голкипер карибской команды Элой Роом, совершивший 15 сейвов и не раз спасавший свою команду в безнадёжных ситуациях.

На текущий момент именно эквадорцы сохранили шансы на выход из группы перед заключительным туром, в то же время Кюрасао разместилось на четвёртом месте в группе E.

Статистика матча Эквадор - Кюрасао 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Эквадор - Кюрасао 0:0

Ожидаемые голы (xG): 3.05 - 0.48

Владение мячом: 75% - 25%

Удары: 27 - 10

Удары в створ: 15 - 3

Угловые: 9 - 0

Фолы: 7 - 10

Эквадор: Галиндес, Франко, Пачо, Инкапье, Йебоа, Алсивар, М. Кайседо, Эступиньян, Вите, Э. Валенсия, Плата.

Кюрасао: Роом, Флоранус, Бренет, Гаари, Обиспо, Фонвиль, Комененсия, Ж. Бакуна, Л. Бакуна, Чонг, Локадия.

Предупреждения: Алсивар - Л. Бакуна, Ж. Бакуна, Комененсия, Гаари, Кастанер (вышедший на замену).

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