"Я доволен игрой Соареша": тренер Бенфики определил судьбу Трубина перед Барселоной
Наставник португальского гранда выбрал основного голкипера на 1/8 финала Лиги чемпионов.
Анатолий Трубин провел в запасе два поединка лиссабонской Бенфики подряд. Впрочем, украинец остается "первым номером" команды Бруну Лаже, сообщает A Bola.
"Я очень доволен тем, как Самуэль (Соареш – ред.) сыграл в этих двух матчах, но против Барселоны Трубин снова вернется в ворота", – заявил главный тренер "орлов".
Поединок Бенфика – Барселона состоится 5 марта. Ответный матч 1/8 финала сыграют 11 марта. В общем раунде Лиги чемпионов каталонцы одержали фестивальную победу над подопечными Лаже (5:4).
К слову, украинец Драган подписал с Аталантой профессиональный контракт.
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