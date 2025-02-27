Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским клубом

Александр Драган проявил себя в Аталанте.

Украинский полузащитник Александр Драган стал полноценным игроком Аталанты.

Футболист подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской Аталантой. О сроках соглашения официальной информации нет.

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"Очень рад подписать свой первый профессиональный контракт с Аталантой", - написал Александр.

Драган является воспитанником Динамо. Александр перешел в Атланту в 2022 году и выступал за юношеские команды.

В текущем сезоне он провел 20 игр за молодежные коллективы, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

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