Яремчук оценил победу Олимпиакоса в Кубке Греции, где он оформил дубль
Украинец помог команде добыть разгромную победу.
В рамках первого полуфинального матча Кубка Греции Олимпиакос разбил АЕК (6:0). В составе хозяев дубль оформил украинский нападающий Роман Яремчук.
После поединка форвард опубликовал пост в социальной сети, в котором подвел итоги встречи.
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"Домашние трибуны, стартовый состав - это то, ради чего я работал".
В поединке украинец также сделал голевую передачу.
В текущем сезоне Роман провел 22 матча за Олимпиакос, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
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