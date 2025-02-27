Яремчук оценил победу Олимпиакоса в Кубке Греции, где он оформил дубль

В рамках первого полуфинального матча Кубка Греции Олимпиакос разбил АЕК (6:0). В составе хозяев дубль оформил украинский нападающий Роман Яремчук.

После поединка форвард опубликовал пост в социальной сети, в котором подвел итоги встречи.

Читай также: Анчелотти оценил игру Лунина в полуфинале Кубка Испании

"Домашние трибуны, стартовый состав - это то, ради чего я работал".

В поединке украинец также сделал голевую передачу.

В текущем сезоне Роман провел 22 матча за Олимпиакос, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!