Анчелотти оценил игру Лунина в полуфинале Кубка Испании

Наставник Реала рассказал, сыграет ли украинец в ответной игре.

В рамках первого матча Кубка Испании Реал в выездном поединке переиграл Реал Сосьедад (1:0).

Наставник мадридской команды Карло Анчелотти поделился мыслями по поводу игры Андрея Лунина. Итальянец доволен игрой украинца, который выступит в ответной игре.

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"Он очень хорошо выступал, он очень надежный вратарь. В прошлом году он был фантастическим, и то же касается этого сезона.

Он сыграет в ответном матче полуфинала Кубка Испании, но пока рано говорить о том, кто сыграет в любом возможном финале".

Вторая игра против Реал Сосьедад пройдет 1 апреля.

В текущем сезоне Лунин провел девять игр, в которых пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль.

Ранее было названо условие, при котором Реал продаст Винисиуса Жуниора.

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