Названо условие, при котором Реал продаст Винисиуса Жуниора

Бразилец может оказаться в Саудовской Аравии.

Футболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор может покинуть Реал.

По информации авторитетного издания The Telegraph, инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать 24-летнего вингера.

Представители Саудовской Аравии вернуться к переговорам в летнее трансферное окно.

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Реал готов отпустить Винисиуса, если он сам этого попросит.

В текущем сезоне бразилец провел за Реал 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал десять голевых передач.

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