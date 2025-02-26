Названо условие, при котором Реал продаст Винисиуса Жуниора
Бразилец может оказаться в Саудовской Аравии.
Футболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор может покинуть Реал.
По информации авторитетного издания The Telegraph, инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать 24-летнего вингера.
Представители Саудовской Аравии вернуться к переговорам в летнее трансферное окно.
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Реал готов отпустить Винисиуса, если он сам этого попросит.
В текущем сезоне бразилец провел за Реал 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал десять голевых передач.
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