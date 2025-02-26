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MLS оштрафовала Месси и Суареса

Легендарные футболисты получили финансовое наказание за свое поведение.
Сегодня, 10:05
Лео Месси / Getty Images
Лео Месси / Getty Images

Дисциплинарный комитет MLS провел собственное расследование эпизодов с участием Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Форварды Интер Майами во время матча первого тура нового чемпионата MLS против Нью-Йорка в определенных эпизодах повели себя неправильно и позволили себе запрещенные действия по отношению к другим участникам игры.

Месси после финального свистка начал спорить с арбитром, за что получил желтую карточку, а затем в споре с помощником тренера соперников позволил себе "схватить его за шею". Суарес в свою очередь провернул подобный трюк с шеей во время матча по отношению к игроку оппонентов.

"Дисциплинарный комитет MLS оштрафовал форвардов ФК Интер Майами Лионеля Месси и Луиса Суареса на неразглашаемые суммы за нарушение правил взаимодействия с соперниками по рукам на лице/голове/шее", - говорится в заявлении комитета.

Напомним, что в ночь на 26 февраля и Месси, и Суарес отличились забитыми голами в поединке Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

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