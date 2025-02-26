Месси и Суарес принесли победу Интеру в матче Лиги чемпионов

Клуб из Майами прошел в следующую стадию турнира от КОНКАКАФ.

В рамках 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами в двухматчевом противостоянии встретился со Спортингом из Канзас-Сити.

После первого матча, проходившего на морозе и завершившегося минимальной победой "розовых", уже в Майами Интер завершил дело еще в первом тайме.

Открыл счет Лео Месси, который после передачи Луиса Суареса принял мяч грудью и вторым прикосновением поразил ворота. Свой гол забил и сам Суарес, прошивший голкипера ударом с острого угла.

Между голами ветеранов забил и 26-летний Тадео Альенде, а уже во втором тайме Спортинг забил "гол не спасшего" престижа.

Интер Майами - Спортинг 3:1 (по сумме двух матчей 4:1)

Голы: Месси, 19, Льенде, 45, Суарес, 45+3 - Родригес, 63

На ISPORT также можно посмотреть "морозный" гол Лео Месси в первом поединке против Спортинг Канзас-Сити.

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