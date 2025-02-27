Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1: обзор матча и результат игры 26.02.2025
В среду, 26 февраля, Реал Сосьедад принимал на своем поле мадридский Реал в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Подопечные Карло Анчелотти сумели обеспечить себе небольшое преимущество перед вторым поединком, одержав минимальную победу со счетом 1:0.
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Единственный гол в противостоянии в ходе контратаки забил Эндрик, отличившись с передачи Джуда Беллингема.
Ворота мадридской команды в этом кубковом поединке защищал украинский голкипер Андрей Лунин.
Ответный матч полуфинала Кубка Испании между Реалом и Реал Сосьедадом состоится в Мадриде 1 апреля.
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид 1/2 финала Кубка Испании
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Гол: Эндрик, 19
Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 1.56
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 11 - 14
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 8 - 8
Фолы: 17 - 9
Реал Сосьедад: Ремиро - Арамбуру, Субельдия, Агерд (Элустондо, 77), Муньос (Лопес, 85) - Кубо, Субименди, Мендес - Оярсабаль (Оскарссон, 77), Сучич (Марин, 66), Барренечеа (Беккер, 63).
Реал Мадрид: Лунин - Асенсио (Васкес, 46), Чуамэни, Рюдигер, Ф. Гарсия - Себальос, Беллингем, Камавинга (Менди, 88) - Гюллер (Родриго, 84), Эндрик (Алаба, 72), Винисиус (Диас, 84).
Предупреждения: Асенсио, Васкес.
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