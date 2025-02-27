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Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1: обзор матча и результат игры 26.02.2025

Мадридцы с минимальным преимуществом вышли победителями из первого полуфинального матча.
Сегодня, 00:55
Реал обыграл Реал Сосьедад / Getty Images
Реал обыграл Реал Сосьедад / Getty Images

В среду, 26 февраля, Реал Сосьедад принимал на своем поле мадридский Реал в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Подопечные Карло Анчелотти сумели обеспечить себе небольшое преимущество перед вторым поединком, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

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Единственный гол в противостоянии в ходе контратаки забил Эндрик, отличившись с передачи Джуда Беллингема.

Источник: Getty Images

Ворота мадридской команды в этом кубковом поединке защищал украинский голкипер Андрей Лунин.

Ответный матч полуфинала Кубка Испании между Реалом и Реал Сосьедадом состоится в Мадриде 1 апреля.

Статистика матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид 1/2 финала Кубка Испании

Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1

Гол: Эндрик, 19

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 1.56
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 11 - 14
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 8 - 8
Фолы: 17 - 9

Реал Сосьедад: Ремиро - Арамбуру, Субельдия, Агерд (Элустондо, 77), Муньос (Лопес, 85) - Кубо, Субименди, Мендес - Оярсабаль (Оскарссон, 77), Сучич (Марин, 66), Барренечеа (Беккер, 63).

Реал Мадрид: Лунин - Асенсио (Васкес, 46), Чуамэни, Рюдигер, Ф. Гарсия - Себальос, Беллингем, Камавинга (Менди, 88) - Гюллер (Родриго, 84), Эндрик (Алаба, 72), Винисиус (Диас, 84).

Предупреждения: Асенсио, Васкес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Испании Реал Сосьедад Реал Мадрид

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