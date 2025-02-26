Барселона и Атлетико забили восемь голов в первом матче полуфинала Кубка Испании

Каталонцы и мадридцы показали свои характеры, устроив сумасшедшее шоу.

Во вторник, 25 февраля, Барселона дома принимала Атлетико в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании.

К шестой минуте встречи мадридский гранд дважды забил. Сначала Альварес замкнул подачу, а затем Гризманн реализовал выход один в один.

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Подопечные Ханса-Дитера Флика не стали сдаваться и приложили максимум сил, чтобы исправить ситуацию. До перерыва каталонцы забили трижды.

Сначала Кунде ассистировал на Педри, а затем Рафинья отдал две голевые передачи на Кубарси и Мартинеса.

После перерыва Барселона забила четвертый гол - Левандовски забил с передачи Ямаля.

До финального свистка Атлетико сумел избежать поражения. Льорента получил передачу от Корреа и забил. В компенсированное время Серлот спас команду от поражения - 4:4.

Ответный поединок состоится 2 апреля в Мадриде. Во второй паре сыграют Реал Мадрид и Реал Сосьедад.

Барселона - Атлетико 4:4

Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовски, 74 -Альварес, 1, Гризманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3

Барселона: Щесны - Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде - де Йонг, Педри (Фермин, 85) - Ямал, Ольмо (Гави, 68), Рафинья (Гарсия, 85) - Торрес (Левандовски, 68) - Торрес (Левандовски, 68).

Атлетико: Муссо - Льоренте, Хименес, Ленгле, Галан (Лино, 55) - Галлагер (Молина, 60), Де Пауль (Корреа, 68), Барриос, Симеоне (Мандава, 55) - Альварес, Гризманн (Серлот, 68).

Предупреждения: Галан, Хименес, Барриос, Серлот

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