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Барселона - Атлетико 4:4 Видео голов и обзор полуфинала Кубка Испании

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Сегодня, 00:52
Барселона - Атлетико / Getty Images
Барселона - Атлетико / Getty Images

Во вторник, 25 февраля, Барселона в домашнем поединке принимает Атлетико в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании.

На первой минуте встречи счет был открыт. Альварес забил, замкнув подачу с фланга. Через несколько минут аргентинец ассистировал на Гризманна, который реализовал выход один в один.

В первом тайме Барселона совершила камбэк, забив трижды. Голами отличились Педри, Кубарси и Мартинес. После перерыва в составе "сине-гранатовых" забил Левандовски.

На последних минутах встречи Атлетико избежал поражения благодаря голам Льоренте и Серлота.

Видео гола Альвареса:

Видео гола Гризманна:

Видео гола Педри:

Видео гола Кубарси:

Видео гола Мартинеса:

Видео гола Левандовски:

Видео гола Льоренте:

Видео гола Серлота:

Барселона - Атлетико 4:4
Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовски, 74 - Альварес, 1, Гризманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3

Барселона: Щесны - Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде - де Йонг, Педри (Фермин, 85) - Ямал, Ольмо (Гави, 68), Рафинья (Гарсия, 85) - Торрес (Левандовски, 68) - Торрес (Левандовски, 68).

Атлетико: Муссо - Льоренте, Хименес, Ленгле, Галан (Лино, 55) - Галлагер (Молина, 60), Де Пауль (Корреа, 68), Барриос, Симеоне (Мандава, 55) - Альварес, Гризманн (Серлот, 68).

Предупреждения: Галан, Хименес, Барриос, Серлот

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Барселона - Атлетико 4:4 Видео голов и обзор полуфинала Кубка Испании
Барселона - Атлетико 4:4 Видео голов и обзор полуфинала Кубка Испании

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