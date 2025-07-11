Звездный тренер останется наставником экзотической сборной

Нидерландец Дик Адвокат определился с будущим. Он останется коучем сборной Кюрасао, сообщает NOS.

Ветеран тренерского цеха воспользовался опцией продолжения сотрудничества с местной федерацией. Адвокат будет тренировать "Синюю семью" еще минимум полгода. На мостик национальной команды он взошел в январе прошлого года.

Осенью Кюрасао продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2026. Карибцы одолели два этапа отбора и сразятся за место на Мундиале со сборными Ямайки, Тринидада и Тобаго, Бермудов. На Золотом кубке КОНКАКАФ "Синяя семья" не вышла из группы.

Тем временем испанец Луис Энрике назвал фаворитом Золотого мяча собственного подопечного.

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