Луис Энрике назвал фаворита на Золотой мяч

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о том, кто должен выиграть Золотой мяч.

По словам наставника, награду должен выиграть французский вингер Усман Дембеле.

Читай также: Модрич назвал футболиста, который должен заменить его в Реале

"Чтобы получить приз, нужно забивать голы и делать результативные передачи, но также и приносить трофеи своей команде. Если и есть один игрок, который все это сделал, то это Усман Дембеле. На мой взгляд, он далеко впереди всех остальных", - приводит слова тренера bein sports.

В сезоне-2024/25 Дембеле провел 52 матча на клубном уровне, в которых забил 35 голов и сделал 16 голевых передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!