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Футбол

Луис Энрике назвал фаворита на Золотой мяч

Тренер ПСЖ выделил своего подопечного.
Сегодня, 12:28       Автор: Митя Шитко
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о том, кто должен выиграть Золотой мяч.

По словам наставника, награду должен выиграть французский вингер Усман Дембеле.

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"Чтобы получить приз, нужно забивать голы и делать результативные передачи, но также и приносить трофеи своей команде. Если и есть один игрок, который все это сделал, то это Усман Дембеле. На мой взгляд, он далеко впереди всех остальных", - приводит слова тренера bein sports.

В сезоне-2024/25 Дембеле провел 52 матча на клубном уровне, в которых забил 35 голов и сделал 16 голевых передач.

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