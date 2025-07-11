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Футбол

Модрич назвал футболиста, который должен заменить его в Реале

Лука расхвалил игрока ПСЖ.
Сегодня, 09:23       Автор: Митя Шитко
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Хорватский полузащитник Реала Лука Модрич покинул клуб после поражения от ПСЖ (0:4) в полуфинале Клубного чемпионата мира.

Футболист попрощался с командой и рассказал, кто должен его заменить, указав на хавбека ПСЖ Витинью.

"Если однажды ты перейдешь в Реал, то я буду счастлив", - приводит слова Модрича Defensa Central.

В текущем сезоне португалец провел 58 матчей за ПСЖ, в которых забил восемь голов и сделал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что Реал приблизился к подписанию одноклубника Трубина.

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