Хэмилтон стал самым возрастным победителем Гран-при за 56 лет

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон установил очередное достижение.

Напомним, что победа в Барселоне стала 106-й в карьере семикратного чемпиона мира. Также он побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на этой трассе.

Но также Хэмилтон стал самым возрастным победителем Гран-при 41 год, 5 месяцев и 7 дней за последние 56 лет.

На Гран-при ЮАР-1970 победителем стал Джек Брэбем в возрасте 43 лет, 11 месяцев и 5 дней. Абсолютный рекорд все еще принадлежит Луиджи Фаджоли, который вииграл Гран-при Франции-1951 в возрасте 53 лет и 22 дней.

Сейчас Хэмилтон является самым возрастным победителем в XXI веке, обойдя Кими Райкконена.

Со всеми результатами Гран-при Барселоны вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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