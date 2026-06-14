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Автоспорт

Хэмилтон стал самым возрастным победителем Гран-при за 56 лет

Британец побил достижение Кими Райкконена.
Сегодня, 19:45       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон установил очередное достижение.

Напомним, что победа в Барселоне стала 106-й в карьере семикратного чемпиона мира. Также он побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на этой трассе.

Но также Хэмилтон стал самым возрастным победителем Гран-при 41 год, 5 месяцев и 7 дней за последние 56 лет.

На Гран-при ЮАР-1970 победителем стал Джек Брэбем в возрасте 43 лет, 11 месяцев и 5 дней. Абсолютный рекорд все еще принадлежит Луиджи Фаджоли, который вииграл Гран-при Франции-1951 в возрасте 53 лет и 22 дней.

Сейчас Хэмилтон является самым возрастным победителем в XXI веке, обойдя Кими Райкконена.

Со всеми результатами Гран-при Барселоны вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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