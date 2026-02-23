Кроуфорд предсказывает провал Гарсии в бою против Стивенсона

Накануне Райан Гарсия победил Марио Барриоса. Сразу после боя он бросил вызов Шакуру Стивенсону.

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд для Marca поделился своими мыслями о предстоящем бое Гарсии против Стивенсона:

Думаю, что Шакур сотрёт его в порошок, вытрет им пол. Сильно сомневаюсь, что Райан сможет попадать по Стивенсону так же точно, как попадал по Барриосу.

"Марио стоял прямо напротив. Он словно ждал, когда по нему попадут. Был слишком медленным. Вышел на ринг без плана на бой. Здесь всё просто. Шакур, не тот боец, по которому можно попасть", - сказал Кроуфорд.

Добавим, что потенциальный соперник Гарсии назвал два условия для боя с соотечественником.

