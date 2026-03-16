Верховен делится планом на бой с Усиком

Рико Верховен поделился своими мыслями о том, как собирается победить двукратного абсолютного чемпиона супертяжёлого веса Александра Усика 23 мая.

Титулованный кикбоксёр-тяжеловес из Нидерландов заявил, что видит более реальной победу по очкам, однако рассматривает вариант, при котором он может нокаутировать Усика.

Все говорят, что по нему сложно попасть, и даже если попадаешь, он не так просто падает. Его уже били и потрясали. По нему попадал Энтони Джошуа один из самых мощных панчеров в боксе. По нему попадал Тайсон Фьюри. Я не думаю, что будет легко нокаутировать его.

"Думаю, лучшая победа, которую я могу одержать, — это выиграть поединок по итогам 12 раундов единогласным решением", — добавил он в интервью The Ring.

К слову, Уайлдер отреагировал на своё отсутствие в списке последних соперников Усика.

