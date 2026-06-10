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"Нокаут от Верховена? Возможно": Эдди Хирн - о реванше Усика с нидерландцем

Промоутер Matchroom считает что второй бой может принести сенсацию.
Сегодня, 11:49       Автор: Валентина Чорноштан
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн считает, что наиболее логичным вариантом для Александра Усика сейчас является реванш с Рико Верховеном.

По словам промоутера, этот бой выглядит коммерчески выгоднее и зрелищнее, чем поединок с Агитом Кабайелом.

Реванш даёт ему новую мотивацию, потому что люди задают вопросы: была ли остановка боя ошибкой? Действительно ли ты проигрывал? Или тебе просто повезло? Осталось ли у тебя ещё что-то? И этот бой в Нидерландах с коммерческой точки зрения будет иметь огромный успех. Я сам хочу увидеть этот реванш.

При этом Хирн подчеркнул, что Рико остаётся опасным соперником и может создать проблемы: "Нокаут от Верховена? Возможно, Рико - настоящий монстр. Будет очень интересно. И если быть честным, Усик должен побеждать Рико. Да, Верховен был великолепен, я не могу отнять у него ни одной заслуги"

Ранее Уайт бросил вызов Хирну  в борьбе за организацию боя Фьюри - Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эдди Хирн Рико Верховен

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