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Ред Булл превратил чемпионский болид в поезд: видео

Команда устроила демонстрацию в честь возвращения Гран-при Испании в календарь: болид проехал по тоннелям мадридской подземки.
Сегодня, 08:54       Автор: Сергей Носенко
Red Bull Racing RB8 / Getty Images
Red Bull Racing RB8 / Getty Images

Для шоу использовали RB8 — болид, на котором Себастьян Феттель выиграл чемпионат мира Формулы-1 2012 года, а Red Bull завоевал Кубок конструкторов. Болид проехал закрытым участком метро неподалеку от станции Эстадио Метрополитано, а также мимо депо Саседаль и Чамартин.

Чтобы машина могла передвигаться по рельсам, для нее специально изготовили металлические колеса весом 29,8 килограмма каждое — примерно вдвое тяжелее стандартного колеса Формулы-1. Над проектом работала команда Red Bull Racing Heritage совместно с испанским инженерным и креативным коллективом Andtonic в мастерских метро в районе Канильехас.

За рулем болида находился бывший пилот Формулы-1 Патрик Фризахер.

“Это был невероятный опыт”, — признался пилот. — “Мне посчастливилось многое испытать вместе с нашей командой Heritage, но управление болидом Формулы-1 на железнодорожных рельсах оказалось чем-то сюрреалистичным. Довольно круто добавить в резюме еще и профессию машиниста метро”.

Демонстрационный заезд стал частью мероприятий Ред Булл, посвященных возвращению Гран-при Испании в Мадрид впервые за 45 лет — с 1981 года, когда гонка проходила на трассе Харама. Новая городская трасса Мадринг дебютирует в календаре Формулы-1 в рамках Гран-при Испании 13 сентября, а гоночный уикенд пройдет 11–13 сентября. Прямо в комплексе трассы появится собственная станция метро для удобства болельщиков.

Напомним, Антонелли записал на свой счет редкое достижение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Формула - 1 Red Bull

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