"Иду за тобой": Усик отреагировал на призывы Фьюри устроить третий бой

Украинский экс-чемпион обратился к своему уже дважды битому бывшему сопернику.

Бывший абсолют супертяжелого дивизиона Александр Усик оставил послание своему бывшему сопернику Тайсону Фьюри, которого он уже дважды побеждал.

Ранее британский экс-чемпион на фоне неопределенности по поводу его боя против Энтони Джошуа призвал украинца устроить третий поединок, на что тот отреагировал в социальных сетях.

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У себя в Instagram украинский боксер опубликовал видео с тренировки, обратившись к британцу.

"Эй, Тайсон, я иду за тобой, брат мой. Ты - Жадное пузо", - заявил Усик.

Видео Усик также сопроводил подписью: "Все еще думаешь обо мне, Тайсон Фьюри?"

Напомним, ранее директор команды Усика Сергей Лапин заявил, что они могут рассмотреть вариант трилогии с Фьюри, но не как следующий бой.

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