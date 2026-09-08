"Настоящий мужчина": Фьюри отреагировал на ответ Усика по поводу трилогии

Британский боксер прокомментировал обращение украинца к нему.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на ответ экс-абсолюта дивизиона Александра Усика на призыв устроить их третий бой.

Ранее украинец у себя в Instagram обратился к британцу, заявив, что "идет за ним".

Читай также: "Иду за тобой": Усик отреагировал на призывы Фьюри устроить третий бой

"Цыганский король" в свою очередь пришел в комментарии к этому посту и похвалил украинского боксера за такой ответ.

"Настоящий мужчина! Усик не утка (to duck - прятаться, уклоняться. - прим.), хотя все еще кролик", - написал Фьюри.

Напомним, ранее Фьюри предложил Усику устроить в ноябре третий бой после того, как возникли трудности с организацией его поединка против Энтони Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!