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"Настоящий мужчина": Фьюри отреагировал на ответ Усика по поводу трилогии

Британский боксер прокомментировал обращение украинца к нему.
Сегодня, 20:55       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на ответ экс-абсолюта дивизиона Александра Усика на призыв устроить их третий бой.

Ранее украинец у себя в Instagram обратился к британцу, заявив, что "идет за ним".

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"Цыганский король" в свою очередь пришел в комментарии к этому посту и похвалил украинского боксера за такой ответ.

"Настоящий мужчина! Усик не утка (to duck - прятаться, уклоняться. - прим.), хотя все еще кролик", - написал Фьюри.

Напомним, ранее Фьюри предложил Усику устроить в ноябре третий бой после того, как возникли трудности с организацией его поединка против Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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