France Football назвал пятерку претендентов на звание лучшего тренера года

Журнал France Football официально огласил имена пяти наставников, номинированных на звание лучшего тренера прошедшего сезона. В престижную пятерку вошли рулевой лондонского Арсенала Микель Артета, наставник Астон Виллы Унаи Эмери, тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани, Луис Энрике из парижского ПСЖ и наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Каждый из кандидатов отметился громкими титулами, включая победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на чемпионате мира. Главной неожиданностью стало отсутствие в списке наставника Барселоны Ханса-Дитера Флика, который ранее привел каталонский клуб к победе в Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке Испании.

Тем временем Арсенал продолжает укреплять позиции под руководством Микеля Артеты. Лондонский клуб готовит рекордный контракт для одного из ключевых игроков команды Деклана Райса.

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