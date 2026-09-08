Пострадал спортивный клуб Элины Свитолиной и Сергея Стаховского

Совместный проект украинских теннисистов Элины Свитолиной и Сергея Стаховского оказался под ударом в результате очередной атаки на столицу Украины. Спортивный комплекс SVITO Padel Club, расположенный в Киеве, пострадал от последствий вражеского обстрела.

Как сообщили представители спортивной площадки на официальной странице SVITO Padel Club в Инстаграм, инфраструктура клуба подверглась воздействию взрывной волны. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Спортивный объект SVITO Padel Club функционирует на территории столичного пространства GARAGE. Его открыли только в мае 2026 года.

Напомним, что соучредительница клуба Элина Свитолина на днях завершила свои выступления на международной арене.

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