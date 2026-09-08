“Лучшее решение в моей жизни”: спортсменка раскрыла секрет победы

Австралийская прыгунья считает, что смена тренера и техники помогли ей вернуться на прежний уровень.

После Олимпиады-2024 Паттерсон начала работать с британцем Фаззом Кааном и своим партнером Марко Фассинoтти, переехав в Италию. Спортсменка также полностью изменила технику разбега.

"Это было смелым решением, но лучшим решением в моей жизни. Когда спортсмен счастлив, он может творить невероятные вещи", — сказала Элеанор Паттерсон в комментарии Суспильне Спорт.

В этом сезоне австралийка впервые за три года взяла высоту 2,02 м, повторив личный рекорд, а затем выиграла финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе с результатом 2,01 м.

Напомним, Магучих второй год подряд стала серебряной призеркой финала Бриллиантовой лиги.

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