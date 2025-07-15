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Левченко взяла "серебро" на этапе Континентального тура

Отечественная легкоатлетка едва не выиграла золотую медаль.
Сегодня, 22:14       Автор: Антон Федорцив
Юлия Левченко / Getty Images
Юлия Левченко / Getty Images

Украинка Юлия Левченко успешно выступила на турнире "бронзового" уровня Континентального тура в итальянской Брешии. Она финишировала второй в прыжках в высоту.

Левченко покорила высоту 1,97 м. На этой же отметке завершила соревнования австралийская атлетка Элеанор Паттерсон. Впрочем, конкурентка использовала меньшее количество попыток – одну против трех – и забрала "золото".

Результат Левченко оказался для нее вторым лучшим в сезоне-2025. Украинская спортсменка в этом году прыгала на 1,98 м. Ее соотечественница Екатерина Табашник заняла 8-е место (1,76 м).

Континентальный тур. Брешия, Италия
Прыжки в высоту, женщины

1. Элеанор Паттерсон – 1,97 м
2. Юлия Левченко – 1,97 м
3. Мария Жодзик – 1,94 м

Напомним, ранее Международная федерация гимнастики отправила в карантин экс-украинца Илью Ковтуна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко Элеанор Паттерсон Континентальный тур

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