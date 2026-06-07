Геращенко стала призеркой этапа Континентального тура в Варшаве

Украинка Ирина Геращенко стала призеркой в прыжках в высоту на этапе Континентального тура в Варшаве.

На соревнованиях в Польше украинская легкоатлетка завоевала серебряную медаль.

Читай также: Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Рабате

За победу на этапе Геращенко соревновалась с польской атлеткой Марией Жодзик, а определяющей для спортсменок стала высота 1,94 м. Украинка не смогла взять эту планку с первой попытки, тогда как представительнице Польши эта высота покорилась.

Далее украинская легкоатлетка перенесла две попытки на высоту 1,96 м, однако также не смогла их реализовать, и с результатом 1,92 м завершила соревнования на второй позиции. Золото досталось Жодзик, а бронзовую медаль завоевала шведка Луиза Экман.

Континентальный тур

Варшава, Польша

Прыжки в высоту, женщины

Мария Жодзик (Польша) - 1,94 м Ирина Геращенко (Украина) - 1,92 м Луиза Экман (Швеция) - 1,90 м

Напомним, ранее Геращенко завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Китае, а другая украинка Юлия Левченко стала победительницей соревнований. Также Геращенко выиграла этап Континентального тура в польском Белостоке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!