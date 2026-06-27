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Дорощук с мировым рекордом сезона выиграл мемориал Лонского

Прыгун в высоту завоевал золотую медаль с результатом 2,33 метра.
Сегодня, 20:45       Автор: Игорь Мищук
Олег Дорощук / Getty Images
Олег Дорощук / Getty Images

Олег Дорощук стал триумфатором мемориала имени Виталия Лонского, который проходил в субботу, 27 июня, в Бердичеве.

В секторе прыжков в высоту лидер мужской сборной Украины завоевал золотую награду, покорив планку на высоте 2,33 метра.

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При этом украинский легкоатлет с этим результатом став автором рекорда сезона в мире. Украинец превзошел показатель чеха Яна Штефелы 2,32 метра, установленный в феврале.

Дорощук также попробовал обновить личный рекорд, однако с трех попыток не сумел взять планку на высоте 2,35 метра.

Мемориал им. Лонского
Прыжки в высоту, мужчины

  1. Олег Дорощук - 2,33
  2. Дмитрий Никитин - 2,24
  3. Вадим Кравчук - 2,21

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих примет участие в чемпионате Украины.

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