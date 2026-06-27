Дорощук с мировым рекордом сезона выиграл мемориал Лонского

Прыгун в высоту завоевал золотую медаль с результатом 2,33 метра.

Олег Дорощук стал триумфатором мемориала имени Виталия Лонского, который проходил в субботу, 27 июня, в Бердичеве.

В секторе прыжков в высоту лидер мужской сборной Украины завоевал золотую награду, покорив планку на высоте 2,33 метра.

Читай также: Дорощук продолжил серию подиумов Бриллиантовой лиги

При этом украинский легкоатлет с этим результатом став автором рекорда сезона в мире. Украинец превзошел показатель чеха Яна Штефелы 2,32 метра, установленный в феврале.

Дорощук также попробовал обновить личный рекорд, однако с трех попыток не сумел взять планку на высоте 2,35 метра.

Мемориал им. Лонского

Прыжки в высоту, мужчины

Олег Дорощук - 2,33 Дмитрий Никитин - 2,24 Вадим Кравчук - 2,21

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих примет участие в чемпионате Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!