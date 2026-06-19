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Дорощук продолжил серию подиумов Бриллиантовой лиги

Украинец взял бронзу на этапе в Дохе.
Сегодня, 21:25       Автор: Андрей Безуглый
Олег Дорощук / Getty Images
Олег Дорощук / Getty Images

В Дохе прошел первый этап летнего сезона Бриллиантовой лиги.

В прыжках в высоту среди мужчин Украину представлял Олег Дорощук.

Украинец уверенно стартовал, взяв четыре высоты сразу с первой попытки. К тому моменту лишь определились трое спортсменов, которые разыграли между собой награды.

На высоте 2.27 метра Дорощук впервые ошибся. А затем не смог взять планку со второй и третьей попыток и взял бронзу.

Благодаря этой медали Олег Дорощук продолжил свою серию подиумов на этапах Бриллиантовой лиги, которая длится с 2024 года.

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