Дорощук выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Украинец оформил вторую победу в карьере.
В Монако прошел очередной этап Бриллиантовой лиги по рпжыкам в высоту среди мужчин.
Украину представлял на турнире Олег Дорощук, который на этапе в Дохе взял бронзу.
Дорощук уверенно шел к высоте 2.28 м, на которой допустил первую ошибку. Но к тому времени из сектора выбыли несколько спортсменов.
После 2.28 м уже решалась судьба золотой медали, так как с бронзой выбыл Сарвеш Кушаре.
На высоте 2.30 м украинец опять допустил ошибку в то время, как его соперник Кимани Джек взял ее с первой попытки. Но уже на 2.32 ситуация изменилась: Дорощук взял ее с первой попытки, а Джек не смог покорить и финишировал на этапе с серебром.
Бриллиантовая лига, Монако. Прыжки в высоту (мужчины)
- Олег Дорощук (Украина) — 2,32 м
- Кимани Джек (Великобритания) — 2,30 м
- Анил Кушаре (Индия) — 2,26 м
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