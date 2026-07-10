Дорощук выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако

В Монако прошел очередной этап Бриллиантовой лиги по рпжыкам в высоту среди мужчин.

Украину представлял на турнире Олег Дорощук, который на этапе в Дохе взял бронзу.

Дорощук уверенно шел к высоте 2.28 м, на которой допустил первую ошибку. Но к тому времени из сектора выбыли несколько спортсменов.

После 2.28 м уже решалась судьба золотой медали, так как с бронзой выбыл Сарвеш Кушаре.

На высоте 2.30 м украинец опять допустил ошибку в то время, как его соперник Кимани Джек взял ее с первой попытки. Но уже на 2.32 ситуация изменилась: Дорощук взял ее с первой попытки, а Джек не смог покорить и финишировал на этапе с серебром.

Бриллиантовая лига, Монако. Прыжки в высоту (мужчины)

Олег Дорощук (Украина) — 2,32 м Кимани Джек (Великобритания) — 2,30 м Анил Кушаре (Индия) — 2,26 м

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