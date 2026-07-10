iSport.ua
Русский Українська
Другие

Дорощук выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако

Украинец оформил вторую победу в карьере.
Вчера, 22:55       Автор: Андрей Безуглый
Олег Дорощук / Getty Images
Олег Дорощук / Getty Images

В Монако прошел очередной этап Бриллиантовой лиги по рпжыкам в высоту среди мужчин.

Украину представлял на турнире Олег Дорощук, который на этапе в Дохе взял бронзу.

Дорощук уверенно шел к высоте 2.28 м, на которой допустил первую ошибку. Но к тому времени из сектора выбыли несколько спортсменов.

После 2.28 м уже решалась судьба золотой медали, так как с бронзой выбыл Сарвеш Кушаре.

На высоте 2.30 м украинец опять допустил ошибку в то время, как его соперник Кимани Джек взял ее с первой попытки. Но уже на 2.32 ситуация изменилась: Дорощук взял ее с первой попытки, а Джек не смог покорить и финишировал на этапе с серебром.

Бриллиантовая лига, Монако. Прыжки в высоту (мужчины)

  1. Олег Дорощук (Украина) — 2,32 м
  2. Кимани Джек (Великобритания) — 2,30 м
  3. Анил Кушаре (Индия) — 2,26 м

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олег Дорощук

Статьи по теме

Дорощук с мировым рекордом сезона выиграл мемориал Лонского Дорощук с мировым рекордом сезона выиграл мемориал Лонского
Дорощук продолжил серию подиумов Бриллиантовой лиги Дорощук продолжил серию подиумов Бриллиантовой лиги
Украина с лучшим за 20 лет результатом завершила чемпионат мира по легкой атлетике Украина с лучшим за 20 лет результатом завершила чемпионат мира по легкой атлетике
Дорощук принес Украине золотую медаль в прыжках в высоту Дорощук принес Украине золотую медаль в прыжках в высоту

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:35
Другие страны23:35
Клуб МЛС претендует на звезду Ливерпуля
Легкая атлетика22:55
Дорощук выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Европа21:55
Манчестер Юнайтед отказался от покупки бразильского хавбека
Легкая атлетика21:07
Магучих выиграла чемпионат Украины
Другие страны20:35
Звезда Брайтона попал в ДТП
Европа19:55
Барселона согласовала трансфер игрока сборной Германии
Европа19:17
КЧМ-2029 может пройти на Ближнем Востоке
Европа18:35
Наполи подпишет игрока, который отказался ехать на болота
Формула 118:01
У Цуноды есть две опции возвращения в Формулу-1
Европа17:25
Сборная Португалии назначила нового тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK