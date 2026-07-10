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Футбол

Барселона согласовала трансфер игрока сборной Германии

Карим Адейеми в шаге от перехода.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Карим Адейеми / Getty Images
Карим Адейеми / Getty Images

Барселона согласовала трансфер Карима Адейеми, пишет Фабрицио Романо.

Клубам все же удалось прийти к компромиссу касательно ценника на 24-летнего игрока.

Адейеми обойдется каталонскому клубу в 22 млн евро. Также еще 7 млн евро прописаны в качестве различных бонусов.

Сам же вингер подпишет с Барселоной пятилетний контракт.

Ранее также сообщалось, что турецкий гранд работает над трансфером форварда Бельгии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Адейеми

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