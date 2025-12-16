iSport.ua
Звезда Бундеслиги хочет покинуть свой клуб из-за жены

Вингер Боруссии намерен покинуть Германию.
Сегодня, 07:58       Автор: Василий Войтюк
Карим Адейеми с женой
Футболист дортмундской Боруссии Карим Адейеми уведомил клуб, что хочет найти себе новое место работы.

По информации Bild, 23-летний футболист сменил агента и уже работает над возможностью покинуть клуб.

Главной причиной такого решения игрока источник называет его жену, 30-летнюю реп-исполнительницу Лоредану Цефи.

Девушка, вроде как, хочет жить в большом европейском городе и хочет в ближайшее время покинуть Дортмунд.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов побить трансферный рекорд ради звезды Атлетико.

