Челси досрочно вернул своего центрального защитника из Боруссии Дортмунд

В чем дело?

Челси вернул из аренды Аарона Ансельмино.

Официальный сайт дортмундской Боруссии сообщил, что центральный защитник Ансельмино разорвал контракт со "шмелям" по решению Челси и возвращается в Лондон.

Причина такого решения неизвестна, однако в контракте игрока с немецкой командой был пункт, согласно которому Челси может досрочно завершить аренду аргентинца, которая изначально была рассчитана до 30 июня.

К слову, 20-летний защитник провел 6 матчей в Бундеслиге и забил один гол.

Ранее другой молодой защитник Челси привлек внимание немецкого гранда.

