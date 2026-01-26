iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси досрочно вернул своего центрального защитника из Боруссии Дортмунд

В чем дело?
Сегодня, 14:36       Автор: Валентина Чорноштан
Аарон Ансельмино / Getty Images
Аарон Ансельмино / Getty Images

Челси вернул из аренды Аарона Ансельмино.

Официальный сайт дортмундской Боруссии сообщил, что центральный защитник Ансельмино разорвал контракт со "шмелям" по решению Челси и возвращается в Лондон.

Причина такого решения неизвестна, однако в контракте игрока с немецкой командой был пункт, согласно которому Челси может досрочно завершить аренду аргентинца, которая изначально была рассчитана до 30 июня.

К слову, 20-летний защитник провел 6 матчей в Бундеслиге и забил один гол.

Ранее другой молодой защитник Челси привлек внимание немецкого гранда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Челси одержал гостевую победу над Кристал Пэлас Челси одержал гостевую победу над Кристал Пэлас
Защитник Челси привлек внимание немецкого гранда Защитник Челси привлек внимание немецкого гранда
Арсенал и Челси хотят подписать бывшего игрока Ман Сити Арсенал и Челси хотят подписать бывшего игрока Ман Сити
Барселона обыграла Славию, Ливерпуль разгромил Марсель, Челси дожал Пафос Барселона обыграла Славию, Ливерпуль разгромил Марсель, Челси дожал Пафос

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны и Эвертона, матч Серии А
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа18:08
Лион намерен продлить аренду звездного бразильца
Европа17:43
Бавария начала переговоры о продлении контракта со своим ключевым форвардом
Бокс17:18
Фьюри заявил, что решение о победе Усика над ним было политическим
Европа16:50
Лунин принял решение касательно своей карьеры в Реале
Другие16:31
Беленюк рассказал о новом этапе жизни и возможном возвращении в греко-римскую борьбу
Европа16:02
СМИ отметили атмосферу в Реале после ухода Алонсо
Европа15:38
Фулхэм договорился о трансфере норвежца из Манчестер Сити
Украина15:13
Звёздный хавбек вернулся в общую группу Шахтёра
Бокс15:05
"Никаких разговоров о боксе": Промоутер рассказал о состоянии Джошуа после трагической аварии
Биатлон14:40
Действующая обладательница Большого хрустального глобуса намекнула на скорое завершение карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK