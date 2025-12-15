iSport.ua
Тоттенхэм готов побить трансферный рекорд ради звезды Атлетико

"Шпорам" приглянулся хавбек сборной Испании.
Сегодня, 10:28       Автор: Антон Федорцив
Пабло Барриос / Getty Images
Пабло Барриос / Getty Images

Полузащитник мадридского Атлетико Пабло Барриос всерьез заинтересовал лондонский Тоттенхэм. Представитель чемпионата Англии поборется за испанца, сообщает Goal.

В контракте хавбека с "матрасниками" предусмотрена клаусула в размере 120 млн евро. Правда, "шпоры" надеются снизить сумму отступных Барриоса. Тоттенхэм якобы готов отдать рекордные для клуба 70 млн.

В нынешнем сезоне Барриос провел 22 поединка во всех турнирах (1 гол, 1 ассист). Соглашение полузащитника с Атлетико рассчитано до лета 2030 года. На поле он может закрыть позиции центрхава, опорника и атакующего хавбека.

Тем временем мадридский Реал тяжело одолел Алавес в чемпионате Испании.

