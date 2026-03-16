Лига чемпионов: превью 1/8 финала – сможет ли Ман Сити разбить Реал, а Челси – ПСЖ?

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов прошли на прошлой неделе и подарили нам несколько очевидных и не слишком результатов.

Уже сегодня, 17 марта, пройдут четыре ответных матча, в которых уже официально определят первые четвертьфиналисты нынешнего турнира.

19:45 | Спортинг (7) — Буде/Глимт (23)

Первый матч 0:3

Победа в первом матче с разгромным счетом максимально подняла шансы Буде/Глимта выйти в следующий раунд. Но перед первым матчем все понимали задачу Буде/Глимт – хорошо сыграть дома и удержаться на выезде.

С первой частью этой задачи они справились, теперь вторая. Спортинг традиционно лучше играет дома и эксперты не верят в то, что Буде/Глимт продолжит свою серию побед в ЛЧ до шести матчей. Победа Спортинга очень вероятный результат, но будет ли она разгромной? Вот в чем вопрос.

Интересный факт: Спортинг выиграл все четыре домашних матча в ЛЧ этого сезона и все три предыдущих домашних матча против норвежских команд в своей истории.

По версии betking на победу Спортинга можно поставить с коэффициентом 1.64, в то время как потенциальный успех Буде/Глимт оценивается показателем 4.5. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.75.

22:00 | Арсенал (1) — Байер (16)

Первый матч 1:1

Большинство экспертов ставили на то, что Арсенал легко пройдет своего соперника в 1/8 финала, но первый поединок между командами сложился очень тяжело для "канониров" и перед вторым здесь далеко не сняты все вопросы.

Байер очень интересная команда. В последних двух матчах они были явными андердогами против Арсенала и Баварии, но в обоих не проиграли. Тем не менее, "фармацевты" вообще могли побеждать в тех встречах и пропускали в конце, утрачивая такие хорошие возможности выиграть. Это может несколько усугубить их ментальное состояние.

Арсенал должен быть на подъеме, ведь они сами в тяжелом матче АПЛ выходными смогли вырвать победу, тогда как преследователи из Ман Сити потеряли очки.

Интересный факт: Байер проиграл только один из последних восьми матчей против английских команд в еврокубках, в нынешнем сезоне они не проиграли ни одну из трех таких встреч.

По версии betking на победу Арсенала можно поставить с коэффициентом 1.32, тогда как потенциальный успех Байера оценивается показателем 10.0. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 5.33.

22:00 | Челси (6) - ПСЖ (11)

Первый матч 2:5

У Челси очень напряженный календарь и после разгромного поражения в первой встрече, "пенсионеры" встречались в АПЛ на родном стадионе с Ньюкаслом, но и там проиграли. Вообще Челси в домашних матчах в последнее время показывает просто ужасающие результаты и не побеждал на Стемфорде еще с января.

Для ПСЖ дубль Хвичи в концовке первого матча стал отличным подарком, ведь команда теперь будет менее напряженной и расслабленной. Более того, они пропускали игру чемпионата на этой неделе, поэтому будут еще и полны сил.

В этом сезоне ПСЖ не слишком уверенно проводит выездные матчи, однако в камбэк Челси после поражения в три мяча верится тяжело. Тем более, парижане находятся в достаточно неплохой, хоть и не идеальной форме.

По версии betking на победу Челси можно поставить с коэффициентом 2.10, в то время как потенциальный успех ПСЖ оценивается показателем 3.00. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.33.

22:00 | Ман Сити (8) — Реал Мадрид (9)

Первый матч 0:3

Манчестер Сити очень не оправдал ожиданий в первой встрече с Реалом. Тогда эксперты и большинство фанатов были уверены, что как минимум ничью команда Пепа Гвардиолы из Бернабеу вывезет, но это же Реал.

Феде Вальверде принес своей команде крутой результат и теперь "сливочным" нужно только не опозориться. Хотя у команды Альваро Арбелоа много проблем с кадрами, ряд игроков травмированы, но все же удержать преимущество им по силам.

Ман Сити в 2023 году уже побеждал реал на домашней арене с разгромным счетом, но нынешняя версия команды мало похожа на уничтожающую всех соперников в Европе.

По версии betking на победу Реала можно поставить с коэффициентом 5.33, в то время как потенциальный успех Ман Сити оценивается показателем 1.55. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.75.

