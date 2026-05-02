iSport.ua
Русский Українська

Иноуэ успешно защитил звание абсолютного чемпиона, одолев Накатани

Японский "Монстр" победил соотечественника единогласным решением судей.
Сегодня, 18:30       Автор: Игорь Мищук
Наоя Иноуэ победил Дзунто Накатани / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО) одержал победу в поединке с еще одним паундовым бойцом соотечественником Дзунто Накатани (32-1, 24 КО).

Бой состоялся в субботу, 2 мая, возглавив боксерское шоу на арене Tokyo Dome в столице Японии Токио.

Иноуэ от начала поединка стал действовать первым номером и успешно забирал стартовые раунды. Японский "Монстр" задействовал джеб, контролировал дистанцию и работал по корпусу соперника, тогда как Накатани приходилось рассчитывать на контратаки.

Источник: Getty Images

К экватору боя Накатани активизировался, пытаясь выровнять ситуацию и отыграть отставание по очкам. Претендент начал рисковать, шел в размены и оказывал давление на оппонента. Дзунто хорошо провел десятый раунд, однако в столкновении головами получил рассечение. Чемпион же в 11-й трехминутке сумел потрясти соперника, а в заключительном отрезке спокойно довести поединок до итоговой победы.

Иноуэ выиграл бой единогласным решением судей со счетом 116-112, 115-113, 116-112.

Источник: Getty Images

Таким образом, непобежденный Иноуэ успешно защитил звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе, а Накатани потерпел дебютное поражение на профессиональном ринге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наоя Иноуэ Дзунто Накатани

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK