Иноуэ успешно защитил звание абсолютного чемпиона, одолев Накатани

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО) одержал победу в поединке с еще одним паундовым бойцом соотечественником Дзунто Накатани (32-1, 24 КО).

Бой состоялся в субботу, 2 мая, возглавив боксерское шоу на арене Tokyo Dome в столице Японии Токио.

Иноуэ от начала поединка стал действовать первым номером и успешно забирал стартовые раунды. Японский "Монстр" задействовал джеб, контролировал дистанцию и работал по корпусу соперника, тогда как Накатани приходилось рассчитывать на контратаки.

К экватору боя Накатани активизировался, пытаясь выровнять ситуацию и отыграть отставание по очкам. Претендент начал рисковать, шел в размены и оказывал давление на оппонента. Дзунто хорошо провел десятый раунд, однако в столкновении головами получил рассечение. Чемпион же в 11-й трехминутке сумел потрясти соперника, а в заключительном отрезке спокойно довести поединок до итоговой победы.

Иноуэ выиграл бой единогласным решением судей со счетом 116-112, 115-113, 116-112.

Таким образом, непобежденный Иноуэ успешно защитил звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе, а Накатани потерпел дебютное поражение на профессиональном ринге.

