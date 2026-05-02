iSport.ua
Русский Українська

Костюк стала чемпионкой турнира в Мадриде

Украинская теннисистка в финале разобралась с российской "нейтралкой".
Сегодня, 19:38       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк (№23 WTA) стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде.

В решающем поединке соревнований украинка в двух сетах одержала победу над так называемой "нейтральной" соперницей с российским паспортом Миррой Андреевой (№8 WTA) со счетом 6:3, 7:5.

Читай также: Костюк рассказала, кому из росиянок готова пожать руку

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За это время украинка четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из четырех брейк-пойнтов.

В очных встречах соперниц счет стал 2:0 в пользу украинской теннисистки.

WTA 1000, Мадрид, Испания
Финал

Марта Костюк (Украина) - Мирра Андреева (нейтральный статус) 6:3, 7:5

Для Костюк этот титул стал наиболее статусным в карьере - первым на турнире уровня WTA 1000 и третьим в целом. Ранее украинка побеждала в 2023 году на турнире WTA 250 в Остине, а две недели назад выиграла соревнования WTA 250 в Руане.

После этой победы Костюк в понедельник впервые с января вернется в первую двадцатку мирового рейтинга WTA и обновит личный рекорд, поднявшись на 15-е место.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Марты Костюк.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Марта Костюк

Статьи по теме

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Костюк одержала победу в финале турнира в Мадриде Костюк одержала победу в финале турнира в Мадриде
Арсенал одержал разгромную победу над Фулхэмом Арсенал одержал разгромную победу над Фулхэмом
УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс ведет против Мерфи в полуфинале, ничья Аллена и Ицзэ после второй сессии
просмотров
Футбол сегодня: Брентфорд Ярмолюка встретится с Вест Хэмом, Малиновский с Дженоа проведёт матч против Аталанты
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Теннис22:45
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Теннис22:15
Костюк одержала победу в финале турнира в Мадриде
Европа21:55
Арсенал одержал разгромную победу над Фулхэмом
Украина21:12
УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ
Украина20:52
ЛНЗ с нереализованным пенальти разошелся миром с Карпатами
Украина20:20
Колос разгромил в гостях Александрию
Формула 119:55
Гран-при Майами: Норрис одержал победу в спринте, Пиастри и Леклер - в тройке
Теннис19:38
Костюк стала чемпионкой турнира в Мадриде
Футзал19:20
Экстра-лига по футзалу: ХИТ и Атлетик выиграли свои четвертьфинальные серии плей-офф
Европа18:59
Миколенко близок к продлению контракта с Эвертоном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK