Костюк стала чемпионкой турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (№23 WTA) стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде.

В решающем поединке соревнований украинка в двух сетах одержала победу над так называемой "нейтральной" соперницей с российским паспортом Миррой Андреевой (№8 WTA) со счетом 6:3, 7:5.

Читай также: Костюк рассказала, кому из росиянок готова пожать руку

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За это время украинка четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из четырех брейк-пойнтов.

В очных встречах соперниц счет стал 2:0 в пользу украинской теннисистки.

WTA 1000, Мадрид, Испания

Финал

Марта Костюк (Украина) - Мирра Андреева (нейтральный статус) 6:3, 7:5

Для Костюк этот титул стал наиболее статусным в карьере - первым на турнире уровня WTA 1000 и третьим в целом. Ранее украинка побеждала в 2023 году на турнире WTA 250 в Остине, а две недели назад выиграла соревнования WTA 250 в Руане.

После этой победы Костюк в понедельник впервые с января вернется в первую двадцатку мирового рейтинга WTA и обновит личный рекорд, поднявшись на 15-е место.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Марты Костюк.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!