iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Александрия - Колос 0:3: обзор матча и результат игры 02.05.2026

Коваливская команда отправила в ворота аутсайдера УПЛ три безответных мяча.
Сегодня, 20:20       Автор: Игорь Мищук
Колос победил Александрию / ФК Колос Ковалівка
Колос победил Александрию / ФК Колос Ковалівка

В субботу, 2 мая, Александрия принимала на своем поле Колос в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Руслана Костишина разобрались на выезде с аутсайдером национального первенства, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Читай также: Верес ушел от поражения в результативном поединке с Эпицентром

Поединок, который должен был открывать субботнюю программу матчей УПЛ, начался с опозданием на два часа из-за воздушной тревоги. Колосу удалось повести во встрече в середине первого тайма усилиями Даниила Денисенко, который мощно пробил с линии штрафной. А незадолго до перерыва Александр Демченко прямым ударом со штрафного удвоил преимущество гостей.

Начало второй половины встречи пришлось отложить еще почти на три часа из-за повторной воздушной тревоги. Во втором тайме Колос продолжал владеть инициативой и под конец встречи сумел довести результат до разгромного. Даниил Хрипчук после навеса с фланга и передачи от Аринальдо Ррапая с близкого расстояния отправил головой мяч в сетку.

Набрав 43 очка, Колос занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице УПЛ. Александрия с 13 баллами остается на предпоследней 15-й позиции.

Статистика матча Александрия - Колос 26-го тура чемпионата Украины

Александрия - Колос 0:3

Голы: Денисенко, 24, Демченко, 40, Хрипчук, 86

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 6 - 10
Удары в створ: 0 - 5
Угловые: 8 - 3
Фолы: 5 - 0

Александрия: Долгий - Бутко, Кампос, Боль (Прокопенко, 46), Огарков, Жонатан (Цара, 46) - Мишнев (Матеус, 46), Булеца, Ващенко - Кастильо, Ндиага (Туати, 63).

Колос: Пахолюк - Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник - Теллес (Челядин, 90+1), Демченко (Хрипчук, 85), Денисенко (Ррапай, 72) - Салабай, Тахири (Захаркив, 85), Кане (Гусол, 72).

Предупреждения: Кастильо - Козик, Салабай.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Колос

Статьи по теме

УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Костюк одержала победу в финале турнира в Мадриде Костюк одержала победу в финале турнира в Мадриде
Арсенал одержал разгромную победу над Фулхэмом Арсенал одержал разгромную победу над Фулхэмом

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс ведет против Мерфи в полуфинале, ничья Аллена и Ицзэ после второй сессии
просмотров
Футбол сегодня: Брентфорд Ярмолюка встретится с Вест Хэмом, Малиновский с Дженоа проведёт матч против Аталанты
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Теннис22:45
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Теннис22:15
Костюк одержала победу в финале турнира в Мадриде
Европа21:55
Арсенал одержал разгромную победу над Фулхэмом
Украина21:12
УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ
Украина20:52
ЛНЗ с нереализованным пенальти разошелся миром с Карпатами
Украина20:20
Колос разгромил в гостях Александрию
Формула 119:55
Гран-при Майами: Норрис одержал победу в спринте, Пиастри и Леклер - в тройке
Теннис19:38
Костюк стала чемпионкой турнира в Мадриде
Футзал19:20
Экстра-лига по футзалу: ХИТ и Атлетик выиграли свои четвертьфинальные серии плей-офф
Европа18:59
Миколенко близок к продлению контракта с Эвертоном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK