Александрия - Колос 0:3: обзор матча и результат игры 02.05.2026
В субботу, 2 мая, Александрия принимала на своем поле Колос в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.
Подопечные Руслана Костишина разобрались на выезде с аутсайдером национального первенства, одержав разгромную победу со счетом 3:0.
Читай также: Верес ушел от поражения в результативном поединке с Эпицентром
Поединок, который должен был открывать субботнюю программу матчей УПЛ, начался с опозданием на два часа из-за воздушной тревоги. Колосу удалось повести во встрече в середине первого тайма усилиями Даниила Денисенко, который мощно пробил с линии штрафной. А незадолго до перерыва Александр Демченко прямым ударом со штрафного удвоил преимущество гостей.
Начало второй половины встречи пришлось отложить еще почти на три часа из-за повторной воздушной тревоги. Во втором тайме Колос продолжал владеть инициативой и под конец встречи сумел довести результат до разгромного. Даниил Хрипчук после навеса с фланга и передачи от Аринальдо Ррапая с близкого расстояния отправил головой мяч в сетку.
Набрав 43 очка, Колос занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице УПЛ. Александрия с 13 баллами остается на предпоследней 15-й позиции.
Статистика матча Александрия - Колос 26-го тура чемпионата Украины
Александрия - Колос 0:3
Голы: Денисенко, 24, Демченко, 40, Хрипчук, 86
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 6 - 10
Удары в створ: 0 - 5
Угловые: 8 - 3
Фолы: 5 - 0
Александрия: Долгий - Бутко, Кампос, Боль (Прокопенко, 46), Огарков, Жонатан (Цара, 46) - Мишнев (Матеус, 46), Булеца, Ващенко - Кастильо, Ндиага (Туати, 63).
Колос: Пахолюк - Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник - Теллес (Челядин, 90+1), Демченко (Хрипчук, 85), Денисенко (Ррапай, 72) - Салабай, Тахири (Захаркив, 85), Кане (Гусол, 72).
Предупреждения: Кастильо - Козик, Салабай.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!