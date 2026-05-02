Карпаты - ЛНЗ 0:0: обзор матча и результат игры 02.05.2026

Львовская и черкасская команды завершили матч нулевой ничьей.
Сегодня, 20:52       Автор: Игорь Мищук
Карпаты и ЛНЗ сыграли вничью / ФК Карпаты Львов
В субботу, 2 мая, Карпаты встречались на своем поле с ЛНЗ в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги.

Львовская и черкасская команды не смогли определить сильнейшего в противостоянии, завершив поединок нулевой ничьей.

Первый тайм соперники провели в равной борьбе, Карпаты больше владели мячом, а ЛНЗ не удалось реализовать своим моменты.

Во второй половине встречи черкасская команда получила реальный шанс склонить чашу весов в свою пользу, заработав пенальти после того, как мяч попал в руку Владиславу Бабогло в штрафной львовян. Тем не менее Артур Микитишин ударом с точки не сумел переиграть Назара Домчака, который совершил отличный сейв. А в компенсированное время голкипер Карпат также спас команду от поражения, отразив удар Артура Рябова.

ЛНЗ с 53 очками расположился на данный момент на второй строчке турнирной таблицы УПЛ. Карпаты идут на восьмом месте, имея в своем активе 37 баллов.

Статистика матча Карпаты - ЛНЗ 26-го тура чемпионата Украины

Карпаты - ЛНЗ 0:0

На 62-й минуте Микитишин не реализовал пенальти (вратарь)

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 3 - 6
Удары в створ: 1 - 3
Угловые: 2 - 6
Фолы: 15 - 17

Карпаты: Домчак - Сыч (Мирошниченко, 73), Бабогло, Холод, Лях - Чачуа, Сапуга (Педрозу, 62), Бруниньо (Рубчинский, 82) - Алькайн, Фаал (Карабин, 73), Костенко (Витор, 82).

ЛНЗ: Паламарчук - Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев - Рябов, Дидык - Микитишин (Яшари, 69), Твердохлиб (Пастух, 69), Кузык - Ассинор (Кравчук, 79).

Предупреждения: Педрозу, Мирошниченко - Твердохлиб, Микитишин, Яшари.

