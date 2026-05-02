Арсенал - Фулхэм 3:0: обзор матча и результат игры 02.05.2026

"Канониры" с дублем Дьекереша сделали результат еще в первом тайме.

В субботу, 2 мая, Арсенала принимал на своем поле Фулхэм в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Микеля Артеты в домашнем поединке уверенно разобралась с середняком чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

В первой половине встречи Арсенал владел преимуществом и еще до перерыва сумел оформить итоговый результат матча. Уже на девятой минуте Виктор Дьекереш после передачи Букайо Сака вывел "канониров" вперед. На 29-й минуте хозяевам поля удалось второй раз поразить ворота Фулхэма, однако гол Риккардо Калафиори был отменен из-за офсайда.

Все же незадолго до перерыва Арсенал удвоил свое преимущество - теперь уже Сака отличился после голевого паса от Дьекереша. А в компенсированное время шведский нападающий оформил дубль, доведя счет до разгромного.

Второй тайм команды отыграли в равной борьбе, а "канониры" довели поединок до победы.

Набрав 76 очков, Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ и опережает на шесть баллов Манчестер Сити, у которого еще есть два матча в запасе. Фулхэм с 48 пунктами расположился на десятой позиции.

Статистика матча Арсенал - Фулхэм 35-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Фулхэм 3:0

Голы: Дьекереш, 9, 45+4, Сака, 40

Ожидаемые голы (xG): 2.97 - 0.43

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 18 - 10

Удары в створ: 9 - 1

Угловые: 3 - 4

Фолы: 7 - 12

Арсенал: Райя - Уайт (Москера, 83), Салиба, Габриэл, Калафиори - Райс (Субименди, 64), Льюис-Скелли - Сака (Мадуэке, 46), Эзе (Доуман, 77), Троссар - Дьекереш (Жезус, 64).

Фулхэм: Лено - Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон - Лукич, Рид (Керни, 63) - Уилсон (Бобб, 64), Смит-Роу (Куси-Асаре, 78), Чуквуэзе (Кинг, 63) - Хименес (Муниз, 73).

Предупреждение: Лукич.

