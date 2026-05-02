Верес - Эпицентр 3:3: обзор матча и результат игры 02.05.2026

Ровенская команда дважды отыгрывалась по ходу матча, вырвав ничью.
Сегодня, 17:32       Автор: Игорь Мищук
Верес и Эпицентр сыграли вничью / ФК Верес

В субботу, 2 мая, Верес принимал на своем поле Эпицентр в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги.

Команде Олега Шандрука по ходу встречи дважды приходилось отыгрываться, однако под конец поединка она сумела вырвать ничейный результат 3:3.

Эпицентр уже в дебюте матча обеспечил себе преимущество в два мяча. Сначала на пятой минуте Вадим Сидун открыл счет во встрече, а спустя три минуты Николай Миронюк забил второй гол гостей.

Тем не менее в начале второй половины поединка Верес ответил своими двумя быстрыми голами. Виталий Бойко сократил отставание, а Денис Ндукве восстановил паритет в матче.

Эпицентру потребовалось всего две минуты, чтобы снова повести в противостоянии, когда дубль оформил Сидун. Однако под конец игры Кай Ципот головой замкнул подачу с углового и принес ничью ровенской команде.

Верес с 30 очками занимает на данный момент десятое место в турнирной таблице УПЛ. Эпицентр расположился на 12-й строчке, имея в своем активе 26 баллов.

Статистика матча Верес - Эпицентр 26-го тура чемпионата Украины

Верес - Эпицентр 3:3

Голы: Бойко, 50, Ндукве, 54, Ципот, 87 - Сидун, 5, 56, Миронюк, 8

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 5 - 5
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 7 - 2
Фолы: 6 - 4

Верес: Горох - Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян - Фабрисио (Клец, 78), Харатин, Бойко - Ндукве, Стень (Баия, 72), Гонсалвеш.

Эпицентр: Билык - Кирюханцев, Григоращук, Кош, Климец - Себерио, Липовуз - Рохас, Миронюк (Запорожец, 80), Лучкевич (Сифуэнтес, 64) - Сидун (Супряга, 80).

Предупреждения: Ндукве, Фабрисио, Гонсалвеш, Бойко, Смиян - Рохас, Сидун.

