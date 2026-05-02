Йокич может покинуть Денвер после неудачи в постсезоне НБА

Денвер вылетел в первом раунде плей-офф Западной конференции НБА в серии против Миннесоты.

Лидер команды Наггетс Никола Йокич при этом выразил желание остаться с командой еще на четыре года, об этом сообщает инсайдер Шемс Чарания.

Серб собирается подписать контракт на 4 года. Добавим, что по новому соглашению он заработает около 278 миллионов долларов.

Однако инсайдер добавляет, что состав Денвера ждут перемены, и хотя Йокич остается, кто-то из игроков может покинуть команду этим летом.

К слову, Харден сумел установить рекорд по перехватам, но также показал худший "плюс-минус" в истории команды.

