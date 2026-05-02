Клуб АПЛ хочет оставить чемпионскую нашивку КЧМ на форме

Подал заявку на продление ношения эмблемы.
Сегодня, 11:24       Автор: Валентина Чорноштан
Футболка Челси / Getty Images

Челси хочет оставить чемпионскую эмблему Клубного чемпионата мира на следующий сезон, пишет The Telegraph.

Напомним, что Челси обыграл ПСЖ со счётом 3:0 в финале КЧМ в июле прошлого года, из-за чего у клуба на форме была эмблема победителя.

Однако лондонцы хотят оставить её ещё на сезон, добавим, что ФИФА разрешает носить такие эмблемы, чтобы идентифицировать клуб как обладателей титула во всех соревнованиях.

Также победитель КЧМ может нанести эмблему на форму на четыре года, до следующего розыгрыша турнира, если это не влияет на дизайн футболки.

К слову, Ливерпуль рискует потерять ключевого хавбека на фоне затянувшихся переговоров.

Статьи по теме

Экс-тренер Реала попал в шорт-лист Челси после увольнения Росеньора Экс-тренер Реала попал в шорт-лист Челси после увольнения Росеньора
Челси минимально прошел в финал Кубка Англии Челси минимально прошел в финал Кубка Англии
Бавария приняла решение касательно Николаса Джексона Бавария приняла решение касательно Николаса Джексона
Барселона хочет подписать звезду Челси Барселона хочет подписать звезду Челси

Видео

Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов
Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс ведет против Мерфи в полуфинале, ничья Аллена и Ицзэ после второй сессии
просмотров
Футбол сегодня: Брентфорд Ярмолюка встретится с Вест Хэмом, Малиновский с Дженоа проведёт матч против Аталанты
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Полтава и Кривбасс выдали результативную ничью на старте 26-го тура
просмотров

Последние новости

Европа13:54
Реал потерял важного защитника перед Эль Класико
Украина13:24
Сборная Украины стартует на ЧМ-2026 по хоккею
Формула 113:02
Стало известно, избежал ли штрафа Ландо Норрис
Европа12:32
Топ нападающие готовы помочь Барселоне в игре с Осасуной
Бокс12:01
"Я вижу у него все шансы": Гвоздик оценил перспективы Хижняка на ОИ-2028
НБА11:43
Харден обновил антирекорд НБА
Европа11:24
Клуб АПЛ хочет оставить чемпионскую нашивку КЧМ на форме
НБА10:53
Звезда Лейкерс остаётся вне игры перед серией с Оклахомой
Европа10:23
Ливерпуль рискует потерять ключевого хавбекка на фоне затянувшихся переговоров
Европа09:54
Точно нет. Реал сообщил кого точно не видит тренером команды
