Клуб АПЛ хочет оставить чемпионскую нашивку КЧМ на форме

Челси хочет оставить чемпионскую эмблему Клубного чемпионата мира на следующий сезон, пишет The Telegraph.

Напомним, что Челси обыграл ПСЖ со счётом 3:0 в финале КЧМ в июле прошлого года, из-за чего у клуба на форме была эмблема победителя.

Однако лондонцы хотят оставить её ещё на сезон, добавим, что ФИФА разрешает носить такие эмблемы, чтобы идентифицировать клуб как обладателей титула во всех соревнованиях.

Также победитель КЧМ может нанести эмблему на форму на четыре года, до следующего розыгрыша турнира, если это не влияет на дизайн футболки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!