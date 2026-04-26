Челси минимально прошел в финал Кубка Англии

В воскресенье, 26 апреля, Челси и Лидс сыграли в полуфинале Кубка Англии.

Лидс нанес первый удар, но Санчес каким-то чудом сумел парировать. Челси в ответ пробил сначала в шатнгу, а затем Фернандес был точнее, открыв счет.

Остаток тайма лондонцы контролировали мяч, но не сумели найти больше моментов.

Со стартом второго тайма Лидс снова упустил свой шанс, и снова Санчес продемонстрировал свое мастерство. Дальше лондонцы играли осторожно от защиты, не позволив сопернику создать хотя бы опасный момент.

В финале Челси сыграет против Манчестер Сити, который накануне выбвл Саутгемптон.

Челси - Лидс 1:0

Гол: Фернандес, 23

