Челси минимально прошел в финал Кубка Англии

Лондонцы встретятся с Манчестер Сити.
Сегодня, 19:18       Автор: Андрей Безуглый
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

В воскресенье, 26 апреля, Челси и Лидс сыграли в полуфинале Кубка Англии.

Лидс нанес первый удар, но Санчес каким-то чудом сумел парировать. Челси в ответ пробил сначала в шатнгу, а затем Фернандес был точнее, открыв счет.

Остаток тайма лондонцы контролировали мяч, но не сумели найти больше моментов.

Со стартом второго тайма Лидс снова упустил свой шанс, и снова Санчес продемонстрировал свое мастерство. Дальше лондонцы играли осторожно от защиты, не позволив сопернику создать хотя бы опасный момент.

В финале Челси сыграет против Манчестер Сити, который накануне выбвл Саутгемптон.

Челси - Лидс 1:0
Гол: Фернандес, 23

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Лидс

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

