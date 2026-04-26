Бавария приняла решение касательно Николаса Джексона

Руководство мюнхенской команды решило не выкупать Николаса Джексона у Челси, сообщает Sky Sport.

Напомним, что арендованный у Челси форвард должен был провести 40 матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов, чтобы сработала опция выкупа, которая была прописана в договоре игрока.

Однако Джексон провёл только 20 матчей в Бундеслиге и за это время сумел забить 7 голов и сделать 1 ассист. В ЛЧ же сенегалец отыграл 8 матчей и оформил 3 гола и 3 голевые передачи.

Спортивный директор Баварии Макс Эберль заявил, что команда не заинтересована в услугах Джексона и не будет использовать опцию выкупа даже за дополнительную плату.

К слову, ценник форварда Ньюкасла снова увеличился.

