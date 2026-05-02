Харден обновил антирекорд НБА

Рекорд по перехватам, но худший баланс в истории команды.
Сегодня, 11:43       Автор: Валентина Чорноштан
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Джеймс Харден в игре против Торонто имеет баланс 4-13 в шестых матчах плей-офф, что является худшим показателем в истории франшизы.

Защитник Кливленда сумел набрать 16 очков, 9 подборов, 9 передач и 2 перехвата, однако этого не хватило, чтобы победить Торонто. Теперь счёт в серии - 3:3.

На счету Хардена 293 перехвата, что позволяет ему занимать 10-е место по этому показателю в плей-офф.

А показатель "плюс-минус" +11 он оформил в 19-й раз за карьеру, сравнявшись с легендарным Рэем Алленом на 5-м месте в истории НБА.

К слову, звезда Лейкерс остаётся вне игры перед серией с Оклахомой.

