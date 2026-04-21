Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года

Также установил возрастной рекорд в плей-офф НБА.

В ночь на 21 апреля состоялась игра Кливленда против Торонто, лидер Кавальерс Джеймс Харден сумел в этой игре покорить выдающийся рекорд Леброна Джеймса.

Защитник набрал 28 очков, 5 подборов, 4 передачи и 5 перехватов в матче первого раунда плей-офф против Репторс.

Таким образом, 36-летний Джеймс стал четвертым игроком в истории франшизы Кавальерс с 25+ очками и 5 перехватами в плей-офф — ранее такой статистикой мог похвастаться только Леброн Джеймс в 2016 году.

Кроме текущей звезды Лейкерс, такую результативность также показывали Крис Миллс в 1994 году и Рон Харпер в 1989 году. Добавим, что Харден является самым возрастным баскетболистом всех времен с такими показателями в постсезоне.

Players in Cavs History with 25+ Points & 5+ Steals in a playoff game:



• James Harden (2026)

• LeBron James (2016)

• Chris Mills (1994)

• Ron Harper (1989)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!