Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года

Также установил возрастной рекорд в плей-офф НБА.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

В ночь на 21 апреля состоялась игра Кливленда против Торонто, лидер Кавальерс Джеймс Харден сумел в этой игре покорить выдающийся рекорд Леброна Джеймса.

Защитник набрал 28 очков, 5 подборов, 4 передачи и 5 перехватов в матче первого раунда плей-офф против Репторс.

Таким образом, 36-летний Джеймс стал четвертым игроком в истории франшизы Кавальерс с 25+ очками и 5 перехватами в плей-офф — ранее такой статистикой мог похвастаться только Леброн Джеймс в 2016 году.

Кроме текущей звезды Лейкерс, такую результативность также показывали Крис Миллс в 1994 году и Рон Харпер в 1989 году. Добавим, что Харден является самым возрастным баскетболистом всех времен с такими показателями в постсезоне.

