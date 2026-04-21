Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года
В ночь на 21 апреля состоялась игра Кливленда против Торонто, лидер Кавальерс Джеймс Харден сумел в этой игре покорить выдающийся рекорд Леброна Джеймса.
Защитник набрал 28 очков, 5 подборов, 4 передачи и 5 перехватов в матче первого раунда плей-офф против Репторс.
Таким образом, 36-летний Джеймс стал четвертым игроком в истории франшизы Кавальерс с 25+ очками и 5 перехватами в плей-офф — ранее такой статистикой мог похвастаться только Леброн Джеймс в 2016 году.
Кроме текущей звезды Лейкерс, такую результативность также показывали Крис Миллс в 1994 году и Рон Харпер в 1989 году. Добавим, что Харден является самым возрастным баскетболистом всех времен с такими показателями в постсезоне.
Players in Cavs History with 25+ Points & 5+ Steals in a playoff game:— Kalshi Hoops (@KalshiHoops) April 21, 2026
