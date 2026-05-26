Плей-офф НБА: Нью-Йорк вышел в финал, разгромив в четвертом матче Кливленд

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 26 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.

Нью-Йорк в четвертом поединке финальной серии Восточной конференции с Кливлендом разгромил соперника и вышел в финал, выиграв противостояние со счетом 4-0.

Результат матча плей-офф НБА за 25 мая

Кливленд – Нью-Йорк 93:130 (26:38, 23:30, 22:30, 22:32)

Кливленд: Митчелл (31), Э. Мобли (15 + 7 подборов), Харден (12 + 5 потерь), Аллен (6), Струс (5) – старт; Брайант (10), Эллис (5), Меррилл (5), Тайсон (2), Томлин (2), Уэйд (0), Портер (0), Проктор (0).

Нью-Йорк: Таунс (19 + 14 подборов), Ануноби (17 + 7 подборов), Брансон (15), Бриджес (15), Харт (6 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Шэмет (16), Макбрайд (11), Робинсон (8 + 10 подборов), Колек (8), Дадье (6), Альварадо (4), Кларксон (3), Хукпорти (2), Диавара (0).

Счет в серии: 0-4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!