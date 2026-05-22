Плей-офф НБА: Нью-Йорк одержал вторую победу в серии с Кливлендом

В ночь на пятницу, 22 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.

Нью-Йорк во втором поединке финальной серии Восточной конференции с Кливлендом во второй раз обыграл соперника, увеличив свое преимущество в противостоянии.

Результат матча плей-офф НБА за 21 мая

Нью-Йорк – Кливленд 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23)

Нью-Йорк: Харт (26 + 7 передач), Брансон (19 + 14 передач), Бриджес (19), Таунс (18 + 13 подборов), Ануноби (14) – старт; Макбрайд (5), Кларксон (4), Робинсон (4), Шэмет (0), Дадье (0), Колек (0), Альварадо (0).

Кливленд: Митчелл (26), Харден (18), Э. Мобли (14), Аллен (13 + 10 подборов), Уэйд (3) – старт; Струс (5), Шредер (4), Тайсон (4), Меррилл (4), Томлин (2), Эллис (0), Портер (0), Проктор (0), Брайант (0).

Счет в серии: 2-0

