Капитан Бенфики определился с клубом для продолжения карьеры
Капитан Бенфики Николас Отаменди продолжит карьеру на родине в Аргентине.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 38-летний центральный защитник договорился о подписании контракта с Ривер Плейтом.
Игрок летом пополнит состав аргентинской команды в статусе свободного агента после того, как у него истечет срок действия договора с лиссабонским клубом.
По информации источника, контракт аргентинского защитника с Ривер Плейтом будет рассчитан до декабря 2027 года.
В нынешнем сезоне Отаменди провел в составе Бенфики 49 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.
