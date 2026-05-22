Капитан Бенфики определился с клубом для продолжения карьеры

Капитан Бенфики Николас Отаменди продолжит карьеру на родине в Аргентине.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 38-летний центральный защитник договорился о подписании контракта с Ривер Плейтом.

Читай также: Португальский гранд объявил об уходе капитана

Игрок летом пополнит состав аргентинской команды в статусе свободного агента после того, как у него истечет срок действия договора с лиссабонским клубом.

По информации источника, контракт аргентинского защитника с Ривер Плейтом будет рассчитан до декабря 2027 года.

В нынешнем сезоне Отаменди провел в составе Бенфики 49 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Бенфика получила от Реала компенсацию за главного тренера Жозе Моуринью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!