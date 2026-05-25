Сборная Колумбии опубликовала заявку на ЧМ-2026
Сборная Колумбии опубликовала финальную заявку на ЧМ-2026.
Главный тренер команды Нестор Лоренсо выбрал 26 футболистов для участия в мундиале.
Из интересного стоит отметить, что форвард Ан-Насра Джон Дюран, выступающий за зенит в аренде, не был вызван.
Заявка сборной Колумбии на ЧМ-2026
Вратари: Камило Варгас (Атлас), Альваро Давид Монтеро (Велес Сарсфилд), Давид Оспина (Насьональ).
Защитники: Даниэль Муньос (Кристал Пэлас), Сантьяго Арьяс (Индепендьенте), Джон Лукуми (Болонья), Давинсон Санчес (Галатасарай), Йерри Мина (Кальяри), Вильер Дитта (Крус Асуль), Хоан Мохика (Мальорка), Дейвер Мачадо (Нант).
Полузащитники: Джефферсон Лерма (Кристал Пэлас), Кевин Кастаньо (Ривер Плейт), Ричард Риос (Бенфика), Хуан Кинтеро (Ривер Плейт), Джон Арьяс (Палмейрас), Хуан Портилья Ороско (Атлетико Паранаэнсе), Хаминтон Кампас (Росарио Сентраль), Хамес Родригес (Миннесота Юнайтед), Хорхе Карраскаль (Фламенго), Густаво Пуэрта (Расинг).
Нападающие: Луис Диас (Бавария), Карлос Андрес Гомес (Васко да Гама), Хуан Камило Эрнандес (Бетис), Луис Суарес Чаррис (Спортинг), Джон Кордоба (Краснодар).
Ранее также сборная Испании представила свою заявку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!